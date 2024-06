Résultat des européennes à Dom-le-Mesnil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Dom-le-Mesnil ? La Nupes étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,89% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 3,81% à Dom-le-Mesnil, contre 17,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Dom-le-Mesnil pour le RN de Jordan Bardella ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très scruté. Si en France entière, les enquêtes d'opinion prédisent une évolution moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 43% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Un petit avantage pour le RN Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un beau résultat pour le RN à Dom-le-Mesnil. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la localité avec 28,61% au premier tour et surtout 55,38% au second, le plaçant tout en haut à l'échelle communale (Dom-le-Mesnil n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,98% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,9%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,61%, devant Emmanuel Macron à 41,39%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Dom-le-Mesnil, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 33,51% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,17% et Yannick Jadot à 8,99%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Dom-le-Mesnil Comment les habitants de Dom-le-Mesnil peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 15,51% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 46,4% de population active et une densité de population de 137 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 340 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,55%) et le nombre de résidences HLM (0,93% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Dom-le-Mesnil mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,94% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Dom-le-Mesnil Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. L'étude des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 53,58% des inscrits sur les listes électorales de Dom-le-Mesnil (Ardennes), à comparer avec un taux d'abstention de 65,15% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes débutent à Dom-le-Mesnil : la participation en question À Dom-le-Mesnil, le niveau d'abstention constituera l'un des critères essentiels des élections européennes 2024. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient potentiellement pousser les citoyens de Dom-le-Mesnil à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,42% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 29,7% au second tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,09% au premier tour et seulement 58,92% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Dom-le-Mesnil cette année ?