Si dans toute la France, les sondages d'opinion prévoient une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 30% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

11:45 - Démographie et politique à Vouneuil-sous-Biard, un lien étroit

La démographie et le contexte socio-économique de Vouneuil-sous-Biard contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,57%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (7,92%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 494 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,13%) et le nombre de résidences HLM (6,53% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Vouneuil-sous-Biard mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,15% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.