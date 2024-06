Résultat des européennes à Béruges : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les votants de Béruges penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle

Chez les habitants de Béruges, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 17,56%, la patronne du RN était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 28,93% et 27,07% des votes. Le second tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 65,16% contre 34,84% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 15,56%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 42,38% des voix. Béruges optera d'ailleurs pour un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 57,04%.