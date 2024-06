Résultat des européennes à Fontanil-Cornillon : l'élection 2024 en direct

11:45 - Fontanil-Cornillon : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

À Fontanil-Cornillon, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Dans la commune, 17,89% des résidents sont des enfants, et 26,53% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,54%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 323 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,96% et d'une population immigrée de 9,49% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,65%), témoigne d'une population instruite à Fontanil-Cornillon, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.