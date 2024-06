En direct

19:10 - À Voreppe, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 6,48% à Voreppe, contre 25,68% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Voreppe, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,03% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Voreppe ? Le nombre de bulletins glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure localement pour ces élections européennes 2024. On note que Voreppe fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 20,3% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,36% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Les habitants de Voreppe avaient accordé à Marine Le Pen 19,36% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la cheffe de file du RN avec respectivement 29,95% et 22,69% des voix. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 65,44% contre 34,56% pour Le Pen au second tour dans la localité. Avec 16,73%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 31,50% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - Que retenir des européennes à Voreppe en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière semble encore évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières européennes à Voreppe était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,68% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 20,3% et Yannick Jadot avec 16,67%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Voreppe La structure démographique et socio-économique de Voreppe définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,52% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (82,63%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 742 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,62%) et le nombre de résidences HLM (13,73% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,24%), témoigne d'une population instruite à Voreppe, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

10:30 - Voreppe : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 3 850 personnes en capacité de voter à Voreppe s'étaient rendues aux urnes (soit 57,04%). La participation était de 47,56% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Voreppe À Voreppe, l'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement la participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,65% au premier tour et seulement 52,28% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Voreppe ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,14% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,76% au second tour, ce qui représentait 5 368 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.