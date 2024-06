En direct

19:09 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Sassenage ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 24,31% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,62% à Sassenage, contre 24,19% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont choisir les votants de Sassenage ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé localement pour ces élections 2024. On note que Sassenage fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,36% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,51% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle 2022 à Sassenage Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,51% contre 30,15% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 38,72% contre 61,28%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 19,39% au premier tour, contre 29,46% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Sassenage, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national enregistrait 23,36% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 24,19%.

11:45 - Élections à Sassenage : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Sassenage est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 11 660 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 763 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 3 352 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (85,22 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 543 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,26%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2561,48 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En résumé, à Sassenage, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Elections européennes à Sassenage : le niveau d'abstention L'étude des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, lors des élections européennes, sur les 4 202 personnes en âge de voter à Sassenage, 52,86% avaient participé au vote, contre une participation de 43,1% lors des européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Sassenage Ce dimanche, lors des élections européennes à Sassenage, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,19% au premier tour et seulement 48,53% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 81,57% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 77,67% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 239 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.