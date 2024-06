En direct

19:08 - À Saint-Égrève, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 8,67% à Saint-Égrève, contre 27,78% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Égrève, le binôme Nupes avait en effet accumulé 33,65% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Égrève ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Saint-Égrève. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper environ 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Saint-Égrève plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Avec 15,26%, c'est un résultat trop maigre qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Égrève au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,09% et 26,09% des suffrages. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 71,32% contre 28,68% pour Le Pen au deuxième round sur place. Au premier tour des législatives, Saint-Égrève, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 33,65%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 14,4%. Saint-Égrève se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 50,72%.

12:45 - À Saint-Égrève, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. À Saint-Égrève, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,78% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 19,65% et Jordan Bardella avec 14,46%.

11:45 - Saint-Égrève : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Saint-Égrève, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Le taux de chômage à 8,66% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 45,44% de population active et une densité de population de 1446 hab/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 26,22%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (14,89%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (9,36%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,8%), témoigne d'une population instruite à Saint-Égrève, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Égrève : retour sur la participation électorale Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Égrève, 64,92% des électeurs n'avaient pas participé. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des élections antérieures ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 6 208 personnes en âge de voter à Saint-Égrève, 45,08% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 57,75% pour les européennes de 2014.

09:30 - Participation à Saint-Égrève : quelles perspectives pour les élections européennes ? Le niveau de participation sera sans nul doute l'un des critères clés du scrutin européen 2024 à Saint-Égrève. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 11 838 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,38% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 75,5% au second tour, soit 8 938 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,27% au premier tour et seulement 51,43% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Égrève ? Les habitants des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?