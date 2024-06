En direct

19:07 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Forbach ? L'autre question qui accompagne ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,71% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,6% à Forbach, contre 18,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Forbach ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour cette européenne 2024, à l'échelle locale. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Forbach semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Déjà des résultats à retenir Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli résultat pour le RN à Forbach. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 25,08% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 29% et Emmanuel Macron troisième avec 21,31%. Avec 48,91% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,09%.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Forbach il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 32,09% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 18,53% et Yannick Jadot à 8,55%. Le mouvement eurosceptique s'était imposé avec 1534 habitants de Forbach passés par les isoloirs.

11:45 - Forbach aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les habitants de Forbach peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 25,42%. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1921,4 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 19,77% et d'une population immigrée de 23,71% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Forbach mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,1% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Forbach L'analyse des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Au moment des européennes 2019, 37,62% des inscrits sur les listes électorales de Forbach (Moselle) avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 28,77% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Forbach, 82,69% des votants avaient voté.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Forbach Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Forbach ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 69,36% au premier tour et seulement 70,08% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 39,22% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 40,79% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.