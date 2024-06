Résultat des européennes à Morsbach : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 334 électeurs de Morsbach avaient été séduits par le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait séduit 36,99% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,5% et Yannick Jadot à 8,42%.

11:45 - Analyse socio-économique de Morsbach : perspectives électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Morsbach mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 10,24% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 44,8% de population active et une densité de population de 528 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (86,79%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 653 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,76% et d'une population immigrée de 13,16% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Morsbach mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,09% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.