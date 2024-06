Résultat des européennes à Œting : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 266 habitants d'Œting passés par les urnes avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 32,36% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,17% et Yannick Jadot à 11,19%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Œting

Dans la commune d'Œting, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 597 hab par km² et 49,51% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,69% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,54%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 733 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 18,37% et d'une population immigrée de 22,32% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Œting mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,05% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.