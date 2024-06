Résultat des européennes à Schœneck : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Schœneck : perspectives électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Schœneck mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 10,34% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 48,45% de population active et une densité de population de 658 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (86,3%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 596 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 28,91% et d'une population étrangère de 25,31% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Schœneck mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,4% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.