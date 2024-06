Résultat des européennes à Fort-Mahon-Plage : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Tendance favorable à Hayer à Fort-Mahon-Plage ? Fort-Mahon-Plage avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,04%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 41,26% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,39% contre 57,61%. Le RN ratait aussi la première marche à Fort-Mahon-Plage un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 23,22% au premier tour, contre 29,17% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Fort-Mahon-Plage, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Fort-Mahon-Plage en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste poussée par Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans à Fort-Mahon-Plage, avec 32,66% des votes devant celle de Nathalie Loiseau avec 28,09% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 8,74%.

11:45 - Les données démographiques de Fort-Mahon-Plage révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Fort-Mahon-Plage, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 294 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 160 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 373 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (13,32 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 42,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 22,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2169,59 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Fort-Mahon-Plage incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Fort-Mahon-Plage : la mobilisation des électeurs aux européennes Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,28%. À Fort-Mahon-Plage, 59,51% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 308 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, sur les 790 inscrits sur les listes électorales à Fort-Mahon-Plage, 62,25% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 52,69% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Fort-Mahon-Plage : quel sera le taux d'abstention ? À Fort-Mahon-Plage, le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des critères clés des élections européennes 2024. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Fort-Mahon-Plage. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 287 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,64% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 81,86% au second tour, soit 1 038 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.