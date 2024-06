Résultat des européennes à Quend : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat pour le RN à Quend lors des européennes ? On note que Quend fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,44% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,14% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Des tendances à prendre en compte Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un puissant résultat pour le RN à Quend. Ce dernier avait terminé en tête dans la cité avec 30,07% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription couvrant la zone. Lors de la présidentielle quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 35% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 31,14% et Jean-Luc Mélenchon avec 8,98%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 50% devant Marine Le Pen (50%).

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Quend Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Quend, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, récoltant 36,44% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 24,41% et François-Xavier Bellamy à 6,78%. Dans le détail, 215 électeurs avaient alors été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Quend : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la ville de Quend, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 25% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,59%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (76,36%) souligne l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Avec ses 7,22% d'agriculteurs pour 1 269 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,58%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,73%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 80,1%, comme à Quend, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Quend ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17h. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Au moment des dernières élections européennes, 620 électeurs de Quend avaient participé au vote (soit 50,78%). La participation était de 39,94% il y a dix ans.

09:30 - Election à Quend : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Quend ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, 77,57% des électeurs dans la localité s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 74,94% au premier tour, ce qui représentait 897 personnes. En proportion, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 47,57% au premier tour et seulement 45,97% au second tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?