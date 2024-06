En direct

19:09 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Fosses ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les études sondagières. Mais Glucksmann s'était élevé à 5,79% à Fosses, contre 16,64% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Fosses, le binôme Nupes avait en effet cumulé 37,32% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Fosses Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections des députés européens, localement. A noter : Fosses compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,75% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Pourquoi le RN a un avantage Fosses avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,13%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 37,92% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,76% contre 59,24%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Fosses quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,98% au premier tour, contre 37,32% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Fosses, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - 23,75% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Fosses Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Fosses, avec 23,75%, soit 615 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 16,64% et Yannick Jadot à 12,12%.

11:45 - Fosses : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Fosses regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 929 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 481 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,14 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 987 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 16,93%, Fosses se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 31,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1064,06 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Fosses, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Fosses Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Fosses, 75,3% des votants avaient participé. Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 2 698 personnes habilitées à voter à Fosses avaient pris part au scrutin (soit 43,64%). Le taux de participation était de 37,75% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Fosses : scrutin en cours L'un des facteurs décisifs de ces européennes 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Fosses. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 40,64% au premier tour. Au deuxième tour, 39,58% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Fosses ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 300 personnes en âge de voter dans la ville, 66,32% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,81% au premier tour, c'est-à-dire 4 650 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.