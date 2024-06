L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La numéro 1 de l'ancien FN écrasait le match avec 28,29% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,35% et 17,73% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,95% contre 53,05%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 29,25% des voix sur place, contre 30,48% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,11%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à la Chapelle-en-Serval

Dans les rues de la Chapelle-en-Serval, le scrutin est en cours. Avec ses 3 120 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 284 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,01 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La Chapelle-en-Serval accueille une communauté diversifiée, avec ses 127 résidents étrangers, soit 4,04% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 3033,87 €/mois, la commune ambitionne plus de prospérité. À la Chapelle-en-Serval, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.