19:15 - À Survilliers, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe

Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 4,44% à Survilliers, contre 17,3% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Survilliers, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,04% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Survilliers, entre les 17,3% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,24% de LREM au premier tour des législatives…