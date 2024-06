En direct

19:12 - Quel candidat vont adopter les supporters de la Nupes à Marly-la-Ville ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait atteint 5,79% à Marly-la-Ville, contre 18,23% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Marly-la-Ville, le binôme Nupes avait en effet glané 28,68% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Marly-la-Ville, entre les 18,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,55% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Marly-la-Ville pour le RN de Jordan Bardella ? Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Marly-la-Ville. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prévoir 34% dans la ville cette fois ?

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant les élections européennes La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. La communauté électorale de Marly-la-Ville avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file de l'ancien FN terminait avec 25,86% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,26% contre 53,74%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 26,21% des suffrages sur place, contre 28,68% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 52,41%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Marly-la-Ville Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? 24,97% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 18,23% et Yannick Jadot à 13,66%. Le RN réunissait ainsi 470 habitants de Marly-la-Ville passés par les isoloirs.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marly-la-Ville Quel portrait faire de Marly-la-Ville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 5 681 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 312 entreprises, Marly-la-Ville permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 38 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,3 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Marly-la-Ville abrite une communauté diversifiée, avec ses 273 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 9,7%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2654,54 € par mois. À Marly-la-Ville, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Marly-la-Ville Afin de comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 47,24% des inscrits sur les listes électorales de Marly-la-Ville, à comparer avec un taux de participation de 42,35% pour le scrutin européen de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,28%. À Marly-la-Ville, 73,96% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes débutent à Marly-la-Ville : la participation en question À Marly-la-Ville, l'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,94% au premier tour et seulement 43,47% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 69,84% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 75,02% au premier tour, soit 3 021 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.