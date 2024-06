En direct

19:10 - Au Mesnil-Esnard, qui vont choisir les électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 20,64% des voix dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,32% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 1,82% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,93% au Mesnil-Esnard, contre 33,71% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite au Mesnil-Esnard ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection des députés européens 2024 à l'échelle locale. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point au Mesnil-Esnard. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper 25% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 16,65% contre 41,71% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 28,45% contre 71,55%. Le RN ne convainquait pas plus au Mesnil-Esnard par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,49% au premier tour, contre 41,40% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau au Mesnil-Esnard Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste Bardella affichant 15,25% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 33,71%.

11:45 - Démographie et politique au Mesnil-Esnard, un lien étroit En pleine campagne électorale européenne, Le Mesnil-Esnard est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 27,98% de cadres supérieurs pour 7 980 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 476 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 607 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (84,66 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Le Mesnil-Esnard accueille une communauté diversifiée, avec ses 204 résidents étrangers, soit 2,57% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,48%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 988 € par an. Le Mesnil-Esnard incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Au Mesnil-Esnard, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 39,95% au sein du Mesnil-Esnard (Seine-Maritime). Le taux d'abstention était de 49,74% lors du scrutin de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. Au Mesnil-Esnard, 64,15% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Abstention au Mesnil-Esnard : que retenir des précédentes élections ? L'une des clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation au Mesnil-Esnard. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,19% des votants de la ville. Le taux de participation était de 79,15% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 015 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix du quotidien seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs du Mesnil-Esnard .