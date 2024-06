En direct

19:14 - À Friville-Escarbotin, qui va récupérer les 22,48% de la Nupes ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections européennes sera celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,48% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 3,54% à Friville-Escarbotin, contre 14,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (11,23% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (5,98% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (5,25% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Friville-Escarbotin ? À Friville-Escarbotin, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,17% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,36% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Friville-Escarbotin Dernières élections en date, les législatives avaient donné un excellent démarrage pour le RN à Friville-Escarbotin. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 30,14% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,36% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,06%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,97%, devant Emmanuel Macron à 40,03%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections européennes 2019 à Friville-Escarbotin Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Friville-Escarbotin, à 39,17%, soit 642 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 14,4% et Manon Aubry à 11,23%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Friville-Escarbotin Dans la ville de Friville-Escarbotin, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 18,42% et une densité de population de 532 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1868,58 € par mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,0%) et le nombre de résidences HLM (13,98% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Friville-Escarbotin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,22% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Friville-Escarbotin ? Au fil des élections précédentes, les 4 584 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes 2019, le pourcentage de participation représentait 50,84% dans la commune de Friville-Escarbotin, contre un taux de participation de 42,04% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Friville-Escarbotin : quel sera le taux d'abstention ? Ce 9 juin, lors des européennes à Friville-Escarbotin, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 73,48% au second tour, ce qui représentait 2 419 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?