En direct

19:22 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 4,15% à Fressenneville, contre 14,79% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Fressenneville, le binôme Nupes avait en effet glané 28,66% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Fressenneville ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet pour ces élections du Parlement européen, localement. En regardant la progression du Rassemblement national attendue par les études sondagières à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci pourrait s'élever à environ 43% à Fressenneville. Un verdict qui concorde avec les électeurs déjà gagnés par le parti sur place entre les européennes 2019 (33,72%) et Marine Le Pen en 2022 (38,41% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Fressenneville plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Fressenneville. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 29,98% au premier round et surtout 50,27% au 2e (Fressenneville ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,41% au premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,7% et Emmanuel Macron troisième avec 18,79%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,94%, devant Emmanuel Macron à 39,06%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque à Fressenneville, avec 33,72% des électeurs (317 voix) devant celle de Manon Aubry avec 18,62% suivie par Nathalie Loiseau avec 14,79%.

11:45 - Fressenneville : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Fressenneville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 15,27% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,35% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (74,45%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 865 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,30%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,88%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Fressenneville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 46,45% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Fressenneville : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'analyse des élections antérieures permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité. Pendant les dernières élections européennes, 57,04% des personnes habilitées à voter à Fressenneville avaient pris part à l'élection. La participation était de 44,72% lors du scrutin européen de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Fressenneville À Fressenneville, la participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces européennes. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,33% au premier tour. Au deuxième tour, 52,55% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,16% dans la localité, contre une abstention de 27,85% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.