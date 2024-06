En direct

19:21 - À Gaillan-en-Médoc, qui va profiter des 18,63% de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,63% des bulletins dans la localité. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,14% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 3,71% à Gaillan-en-Médoc, contre 14,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Gaillan-en-Médoc Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Gaillan-en-Médoc, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 41,92% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 37,22% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les dernières tendances à Gaillan-en-Médoc Se retourner sur l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler une évidence au moment des européennes. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un bon score pour le RN à Gaillan-en-Médoc. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 39,65% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 65,80% au deuxième, le portant au plus haut niveau à l'échelon local sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même enregistré un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente, puisqu'elle avait rassemblé 37,22% au 1er tour et 61,94% au deuxième dans la cité.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Gaillan-en-Médoc il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. 41,92% des votes étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 14,08% et Yannick Jadot à 7,1%. Le mouvement eurosceptique avait attiré ainsi 384 votants de Gaillan-en-Médoc.

11:45 - Les enjeux locaux de Gaillan-en-Médoc : tour d'horizon démographique Dans les rues de Gaillan-en-Médoc, le scrutin est en cours. Dotée de 1 323 logements pour 2 365 habitants, la densité de la commune est de 54 hab/km². Ses 186 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 760 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 25 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,28 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 43,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2021,61 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,11%, annonçant une situation économique instable. Gaillan-en-Médoc incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - À Gaillan-en-Médoc, quelle abstention aux européennes ? Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Gaillan-en-Médoc, 68,08% des votants ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des élections précédentes. En 2019, à l'occasion des élections européennes, sur les 957 personnes en âge de voter à Gaillan-en-Médoc, 43,67% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 56,82% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Gaillan-en-Médoc : la participation en question Ce dimanche, lors des européennes à Gaillan-en-Médoc, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,93% au premier tour. Au deuxième tour, 52,34% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 841 personnes en âge de voter dans la ville, 80,07% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,27% au second tour, soit 1 441 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.