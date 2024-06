Résultat des européennes à Queyrac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui vont désigner les électeurs de la Nupes à Queyrac ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait atteint 4,62% à Queyrac, contre 12,54% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Queyrac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,49% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Queyrac avant les européennes Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Queyrac semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les inscrits de Queyrac plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un beau résultat pour le RN à Queyrac. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 41,78% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 68,37% au 2e, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelon communal (Queyrac ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 36,34% au premier tour et 59,73% au deuxième dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Queyrac Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 236 électeurs de Queyrac avaient préféré la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, séduisait ainsi 38,94% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 12,54% et Yannick Jadot à 7,26%.

11:45 - Élections européennes à Queyrac : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Queyrac, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 346 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 912 foyers fiscaux. Dans le village, 24 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,13 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 39,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 55,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 658,52 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Queyrac, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Queyrac : analyse du taux de participation aux européennes Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 42,6% des électeurs de Queyrac, à comparer avec une abstention de 51,37% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Queyrac : la participation au cœur des préoccupations Le niveau de participation constituera sans aucun doute l'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 à Queyrac. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,3% au sein de la ville. L'abstention était de 22,53% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,93% au premier tour. Au second tour, 50,3% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Queyrac ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Queyrac.