En direct

19:31 - Qui va bénéficier du vote Nupes à Naujac-sur-Mer ? La gauche unie aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,87% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 3,42% à Naujac-sur-Mer, contre 11,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 11,39% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 16,91% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 15,12% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella font saliver à Naujac-sur-Mer Le nombre de votes en faveur de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. À Naujac-sur-Mer, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 42,5% au terme du vote européen et Marine Le Pen 37,12% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants de Naujac-sur-Mer plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Naujac-sur-Mer. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 44,06% au 1er round et surtout 67,16% au 2e, lui assurant le plus haut niveau du paysage municipal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même fait un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 37,12% au premier tour et 64,04% au 2e dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Naujac-sur-Mer Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Naujac-sur-Mer, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 42,5% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 11,39% et Yannick Jadot à 10,63%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Naujac-sur-Mer La structure démographique et socio-économique de Naujac-sur-Mer façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 24% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,0% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (36,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 478 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,33%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,84%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 28,29%, comme à Naujac-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Naujac-sur-Mer : un regard approfondi Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Naujac-sur-Mer, 59,33% des électeurs avaient voté. Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 548 personnes en âge de voter à Naujac-sur-Mer, 60,02% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 47,31% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Naujac-sur-Mer : l'abstention en question Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs importants de ce scrutin européen à Naujac-sur-Mer. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,47% au premier tour et seulement 47,58% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Naujac-sur-Mer ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,88% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 19,7% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.