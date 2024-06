En direct

19:16 - À Gallargues-le-Montueux, qui va raffler les 24,92% de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 5,18% à Gallargues-le-Montueux, contre 19,23% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Gallargues-le-Montueux, le binôme Nupes avait en effet glané 24,92% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Gallargues-le-Montueux pour la liste RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella à ces européennes sera très commenté. Les intentions de vote annoncent une liste Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le pousser à 43% à Gallargues-le-Montueux, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Gallargues-le-Montueux ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Gallargues-le-Montueux. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la cité avec 33,60% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 56,40% au 2e, lui promettant la meilleure place à l'échelle municipale. Le RN devançait les prétendants Nupes avec 24,92% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (22,21%) au premier tour puis encore LREM (43,60%) au second (Gallargues-le-Montueux ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,48% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,63%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,98%, devant Emmanuel Macron à 42,02%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Gallargues-le-Montueux Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Gallargues-le-Montueux, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 33,58% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,23% et Yannick Jadot à 12,17%. C'étaient alors 447 votants qui l'avaient désignée dans la ville.

11:45 - Gallargues-le-Montueux : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des européennes, Gallargues-le-Montueux foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 3 592 habitants répartis dans 2 017 logements, cette localité présente une densité de 336 habitants par km². Ses 440 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 040 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (68,27 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 17,59% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 37,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1159,48 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Gallargues-le-Montueux, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Gallargues-le-Montueux : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents scrutins européens ? En 2019, pendant les élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 50,31% des inscrits sur les listes électorales de Gallargues-le-Montueux, contre une abstention de 56,94% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Gallargues-le-Montueux : la participation au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera sans aucun doute la participation à Gallargues-le-Montueux. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,07% au premier tour et seulement 42,58% au second tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 74,96% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 77,99% au premier tour, c'est-à-dire 2 218 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.