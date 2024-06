Résultat des européennes à Magnac-sur-Touvre : l'élection 2024 en direct

17:02 - Avantage Hayer à Magnac-sur-Touvre ?

Magnac-sur-Touvre avait accordé à Marine Le Pen 18,64% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe du Rassemblement national avec 30,67% et 23,45% des bulletins exprimés. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 35,06% contre 64,94%. Avec 15%, le RN sera distancé ensuite par les 32,98% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.