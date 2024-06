En direct

19:28 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Touvre ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,93% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 9,43% à Touvre, contre 21,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Touvre, un Rassemblement national favori ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera déterminant pour cette européenne 2024, à l'échelle locale. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Touvre. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prédire plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Touvre penchaient pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Touvre avec 26,86% contre 27,38% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,88% contre 54,12%. Le RN n'a pas plus convaincu à Touvre par la suite, lors des élections législatives, avec 20,93% au premier tour, contre 29,58% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de votes, avec 53,20% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Touvre, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Touvre, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, glanant 23,97% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,02% et Yannick Jadot à 13,95%.

11:45 - Élections à Touvre : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Touvre, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,17% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (10,93%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 515 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,38%) et le nombre de résidences HLM (0,99% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Touvre mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,04% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Touvre Au fil des dernières années, les 1 165 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 56,34% dans la commune de Touvre. Le taux de participation était de 42,24% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Touvre, 67,43% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Touvre ? À Touvre, le niveau de participation constituera immanquablement un critère décisif des européennes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 53,93% au premier tour. Au second tour, 52,04% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 77,38% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 82,77% au premier tour, c'est-à-dire 788 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.