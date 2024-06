Résultat des européennes à Bonnieux : l'élection 2024 en direct

Bonnieux avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,4%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 30,26% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 41,28% contre 58,72%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,35% au premier tour, contre 32,91% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de suffrages, avec 56,30% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Bonnieux et leurs implications électorales

Quel portrait faire de Bonnieux, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 8,7% d'agriculteurs pour 1 177 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 240 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 14,37 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 35,55 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 31,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,55% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 723,08 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bonnieux, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.