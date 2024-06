Résultat des européennes à Roussillon : l'élection 2024 en direct

Roussillon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,86%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 29,11% des voix. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,05% contre 57,95%. Le RN n'a pas plus convaincu à Roussillon un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,93% au premier tour, contre 29,53% pour le binôme Ensemble !. Il en ira de même au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Roussillon

Quelle influence la population de Roussillon exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 22% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,14%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (46,09%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 631 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,41%) et le nombre de résidences HLM (0,31% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 37,84%, comme à Roussillon, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.