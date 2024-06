Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était arrogé 4,89% à Issou, contre 19,56% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Issou, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,24% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes sera très analysé. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Issou semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les dernières tendances à Issou

Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Issou. Ce dernier avait fini en tête dans la commune avec 31,97% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même obtenu plus de voix aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait accumulé 28,68% au 1er tour et 48,4% au deuxième dans la ville.