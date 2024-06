Résultat des européennes à Porcheville : l'élection 2024 en direct

17:01 - Avantage RN à Porcheville ?

Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un excellent score pour le RN à Porcheville. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 32,95% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (Porcheville ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. La leader de la formation avait engrangé 30,57% au premier tour et 51,64% au second dans la cité.