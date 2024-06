Résultat des européennes à Genech : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Genech aux élections européennes

Dans la ville de Genech, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 357 hab par km² et 38,15% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 5,0% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le taux important de cadres, atteignant 26,98%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,76%) et le nombre de résidences HLM (3,84% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Le pourcentage d'étudiants, de 12,59% à Genech, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.