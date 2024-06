En direct

19:12 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Templeuve-en-Pévèle, qui va tirer parti du score de la Nupes ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 24,21% à Templeuve-en-Pévèle, contre 4,84% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Templeuve-en-Pévèle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,21% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Templeuve-en-Pévèle lors des européennes ? Les sondages prévoient une liste RN à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le porter à 30% à Templeuve-en-Pévèle, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les habitants de Templeuve-en-Pévèle plutôt favorables à Macron en 2022 Templeuve-en-Pévèle avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,45%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 35,03% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,86% contre 63,14%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,81% au premier tour, contre 35,56% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - 24,21% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Templeuve-en-Pévèle Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le podium des dernières élections européennes à Templeuve-en-Pévèle plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 24,21% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,55% et Yannick Jadot avec 18,6%.

11:45 - Templeuve-en-Pévèle : européennes et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants de Templeuve-en-Pévèle sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,03% et une densité de population de 374 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,36%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,14%) révèle des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,46%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Templeuve-en-Pévèle mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,0% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Templeuve-en-Pévèle Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. A l'occasion des élections européennes 2019, 55,78% des personnes aptes à voter à Templeuve-en-Pévèle avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 45,59% il y a dix ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Templeuve-en-Pévèle À Templeuve-en-Pévèle, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera incontestablement l'étendue de la participation. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,08% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 21,69% au deuxième tour. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,26% au premier tour et seulement 49,21% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Templeuve-en-Pévèle ?