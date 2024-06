Résultat des européennes à Saint-Clément-des-Levées : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Saint-Clément-des-Levées ? La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La réserve de voix semble conséquente à Saint-Clément-des-Levées. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Clément-des-Levées, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,67% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,73% à Saint-Clément-des-Levées, contre 20,91% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Saint-Clément-des-Levées : les 20,91% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,37% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,09% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Clément-des-Levées, un favori aux européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Clément-des-Levées fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,05% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Clément-des-Levées ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Clément-des-Levées lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,37%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 28,73%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,38% contre 54,62%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 23,95% au premier tour, contre 27,67% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui va remporter le plus de votes, avec 55,70% sur la seule circonscription recouvrant Saint-Clément-des-Levées.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saint-Clément-des-Levées Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. 30,05% des voix avaient cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 20,91% et Yannick Jadot à 12,74%. Le RN avait fini premier avec 125 habitants de Saint-Clément-des-Levées passés par les isoloirs.

11:45 - Saint-Clément-des-Levées : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Clément-des-Levées révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des élections européennes. Dans le village, 17,87% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,75% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (19,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 436 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,59%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,79%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Clément-des-Levées mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,68% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Saint-Clément-des-Levées Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des Français aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Clément-des-Levées, 67,1% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'étude des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 440 personnes en âge de voter à Saint-Clément-des-Levées, 41,88% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 47,84% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Saint-Clément-des-Levées : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Clément-des-Levées, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre en Ukraine serait notamment susceptible de ramener les électeurs de Saint-Clément-des-Levées vers les urnes. Lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 818 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,88% au premier tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,66% au premier tour. Au second tour, 48,74% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Clément-des-Levées ?