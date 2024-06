Résultat des européennes à Gergy : l'élection 2024 en direct

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Gergy

La démographie et le profil socio-économique de Gergy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 16,95% des résidents sont des enfants, et 27,3% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 293 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 012 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) et le nombre de résidences HLM (6,37% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Gergy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,62% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.