Résultat des européennes à Virey-le-Grand : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella donnent de l'espoir à Virey-le-Grand La part des électeurs en faveur du RN sera un enjeu clé pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Virey-le-Grand. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour prédire plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Virey-le-Grand ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Virey-le-Grand lors de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 32,4% des suffrages au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,79% contre 52,21%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 26,77% des voix sur place, contre 26,94% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 50,4%, contre 49,60% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Virey-le-Grand il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est la liste poussée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Virey-le-Grand, avec 29,9% des voix, soit 177 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,06% suivie par Yannick Jadot avec 11,66%.

11:45 - Les données démographiques de Virey-le-Grand révèlent les tendances électorales Dans la ville de Virey-le-Grand, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Dans la localité, 18,26% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,14% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (94,04%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 593 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,52%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,7%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Virey-le-Grand mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,17% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Virey-le-Grand L'analyse des scrutins européens passés permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En 2019, à l'occasion des européennes, sur les 629 personnes en âge de voter à Virey-le-Grand, 43,84% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 50,24% lors des européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59,37% observé en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Virey-le-Grand, 63,01% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Virey-le-Grand À Virey-le-Grand, l'abstention sera indéniablement l'une des clés des élections européennes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres impacter le pourcentage de participation à Virey-le-Grand. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 126 personnes en âge de voter dans la ville, 81,35% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 79,31% au second tour, c'est-à-dire 893 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,48% au premier tour. Au deuxième tour, 50,09% des électeurs ont exercé leur droit de vote.