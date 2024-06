Résultat des européennes à Sassenay : l'élection 2024 en direct

Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors des élections européennes 2024 sera très commenté. À Sassenay, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,78% au terme du vote européen et Marine Le Pen 29,88% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

11:45 - Le poids démographique et économique de Sassenay aux élections européennes

Dans la ville de Sassenay, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Avec 47,21% de population active et une densité de population de 84 hab/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 9,48% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 626 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,44%) et le nombre de résidences HLM (4,86% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Sassenay mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,76% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.