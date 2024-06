En direct

19:07 - À Givors, qui vont plebisciter les supporters de la Nupes ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 13,78% à Givors, contre 4,88% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Givors, le binôme Nupes avait en effet accumulé 37,91% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quels résultats pour le RN à Givors lors des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections 2024. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Givors semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Givors penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,13% contre 44,89% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 41,22% contre 58,78%. Le RN ne convainquait pas plus à Givors un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,36% au premier tour, contre 37,91% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va glaner le plus de votes, avec 61,94% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans à Givors Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Dans le détail, 1010 électeurs de Givors avaient choisi la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, enregistrait 28,18% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 13,78% et Manon Aubry à 12,14%.

11:45 - Élections européennes à Givors : impact de la démographie et de l'économie locale La structure démographique et socio-économique de Givors détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec 40% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 19,04%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 164 €/an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 20,91% et d'une population étrangère de 15,46% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Givors mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,49% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes précédentes à Givors : état des lieux de l'abstention Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 3 732 personnes en capacité de participer à une élection à Givors s'étaient rendues aux urnes (soit 34,38%). La participation était de 26,77% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Givors, 84,43% des votants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Givors pour les européennes L'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera incontestablement le taux d'abstention à Givors. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 32,56% au premier tour. Au deuxième tour, 30,72% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 11 231 personnes en âge de voter dans la ville, 65,76% étaient allées voter. La participation était de 57,19% au second tour, soit 6 425 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.