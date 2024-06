En direct

19:26 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Glageon, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? La gauche unie aux législatives étant terminée, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 11,44% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 2,72% à Glageon, contre 12,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Glageon ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Glageon. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi l'amener à environ 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Glageon plutôt pour Le Pen à la présidentielle Regarder dans le rétro pour décortiquer l'élection la plus récente fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un joli démarrage pour le Rassemblement national à Glageon. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 33,69% au premier round et surtout 60,53% au second, le portant tout en haut à l'échelon communal (Glageon ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,74% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,58%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 69,03%, devant Emmanuel Macron à 30,97%.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Dans le détail, 255 votants de Glageon avaient préféré la liste du RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait enregistré 43,37% des voix contre Nathalie Loiseau à 12,41% et Manon Aubry à 8,84%.

11:45 - Élections à Glageon : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Glageon, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 841 logements pour 1 739 habitants, la densité de la commune est de 155 habitants/km². L'existence de 51 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 21,3 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,43 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 23,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 43,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1419,11 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Glageon, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Glageon ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des élections précédentes. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 44,33% des personnes en âge de voter à Glageon avaient déserté les urnes, contre une abstention de 61,23% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Glageon : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Glageon ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 103 personnes en âge de voter dans la ville, 73,25% avaient pris part au vote. La participation était de 72,26% au deuxième tour, ce qui représentait 797 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient, pourraient ramener les habitants de Glageon (59132) vers les urnes.