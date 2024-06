En direct

19:10 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Fillière fait envie Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,49% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 5,7% à Fillière, contre 27,07% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Fillière lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Les sondages prévoient un RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'amener à 26% à Fillière, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Fillière n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Fillière avec 19,79% contre 31,6% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 38,21% contre 61,79%. Le RN ne convainquait pas plus à Fillière quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,42% au premier tour, contre 34,42% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 60,63% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? À Fillière, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,07% des voix. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 21,37%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,03%.

11:45 - Élections européennes à Fillière : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Fillière peut-elle affecter le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 6,76% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 144 habitants/km² et 50,52% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Un revenu moyen par foyer fiscal de 46 396 euros/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 809 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,30%) et le nombre de résidences HLM (4,14% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,34%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fillière, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Européennes passées à Fillière : retour sur la participation électorale Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59% ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Fillière, 68,76% des électeurs n'avaient pas voté. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 46,22% des personnes habilitées à voter à Fillière avaient boudé les urnes. L'abstention était de 53,47% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à Fillière : l'abstention en question À Fillière, le taux de participation sera un facteur essentiel de ces élections européennes. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 77,83% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 81,95% au premier tour, soit 6 115 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,87% au premier tour. Au deuxième tour, 47,37% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?