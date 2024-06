Résultat des européennes à Goult : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Goult lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,77%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,4%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 40,55% contre 59,45%. Le RN n'a pas plus convaincu à Goult un mois plus tard, lors des législatives, avec 15,52% au premier tour, contre 27,62% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella terminant deuxième avec 21,29% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 29,47%.

11:45 - Dynamique électorale à Goult : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Goult comme partout ailleurs. Dotée de 922 logements pour 1 080 habitants, la densité de la commune est de 47 hab par km². L'existence de 164 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 12,64 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 37,09 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 27,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 54,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 282,37 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Goult manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Goult La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. En 2019, durant les européennes, 40,95% des électeurs de Goult (Vaucluse) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 44,63% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Goult À Goult, l'abstention sera immanquablement l'une des clés des européennes 2024. Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 80,29% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,38% au second tour, ce qui représentait 696 personnes. En proportion, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 57,66% au premier tour. Au second tour, 55,97% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Goult ?