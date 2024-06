En direct

19:09 - À Louvres, qui vont élire les supporters de la gauche ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait atteint 5,55% à Louvres, contre 18,48% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Louvres, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,62% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (9,34% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,22% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,33% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Louvres avant les européennes Le nombre de bulletins du RN sera un point d'observation clé pour cette élection européenne 2024 au niveau local, comme au niveau national. A noter : Louvres compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,42% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,29% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Louvres plutôt pour Macron en 2022 Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 21,29% contre 23,21% pour Emmanuel Macron et 35,83% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,58% contre 59,42%. Avec 19,69%, le RN sera distancé ensuite par les 32,62% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - À Louvres, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 623 habitants de Louvres passés par les bureaux de vote avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait attiré ainsi 25,42% des votes devant Nathalie Loiseau à 18,48% et Yannick Jadot à 11,22%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Louvres aux élections européennes La composition démographique et le contexte socio-économique de Louvres contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Le taux de chômage à 11,12% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 903 hab par km² et 49,4% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 626 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 555 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,92% et d'une population immigrée de 17,22% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,14% à Louvres, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Louvres Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Au moment des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 59,89% dans la commune de Louvres. Le taux d'abstention était de 67,34% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes commencent à Louvres : la participation en question L'un des facteurs déterminants du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux de participation à Louvres. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs du quotidien sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Louvres . En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 482 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 70,33% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 64,05% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 154 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 38,95% au premier tour. Au second tour, 37,76% des électeurs ont exercé leur droit de vote.