Résultat des européennes à Grandparigny : l'élection 2024 en direct

11:45 - Grandparigny : démographie et socio-économie impactent les européennes

Dans la ville de Grandparigny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 25% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 35,45% de 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une voiture (76,99%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 030 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,11%) et le nombre de résidences HLM (1,84% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Grandparigny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 42,08% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.