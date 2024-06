Résultat des européennes à Grandvillars : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les enjeux locaux de Grandvillars : tour d'horizon démographique

La démographie et la situation socio-économique de Grandvillars façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,75% et une densité de population de 196 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,94%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 863 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,35%) et le nombre de résidences HLM (2,5% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Grandvillars mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,8% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.