Résultat des européennes à Morvillars : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections européennes 2024. Quand on analyse la progression du RN anticipée par les instituts de sondages au niveau national aujourd'hui, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci pourrait s'élever à environ 40% à Morvillars. Un verdict qui concorde avec les électeurs déjà grappillés par la formation politique dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 7 points qui peut toujours grimper.

Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un très gros score pour le Rassemblement national à Morvillars. Ce dernier s'était placé en tête dans la ville avec 32,02% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Morvillars ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,59%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 59,75%, devant Emmanuel Macron à 40,25%.

11:45 - Élections à Morvillars : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment les électeurs de Morvillars peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,28% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,53%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 388 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,35%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,40%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Morvillars mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,87% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.