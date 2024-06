En direct

19:06 - Les voix de la Nupes font envie L'autre question qui entoure ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des dernières législatives, la Nupes avait attiré 20,56% des suffrages sur l'ensemble des 2 découpant la ville. Une performance à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,68% pour Yannick Jadot, 1,82% pour Fabien Roussel et 1,15% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,93% à Grasse, contre 21,21% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite à Grasse ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Grasse semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les derniers chiffres à Grasse Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un beau résultat pour le Rassemblement national à Grasse. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la localité avec 21,00% en moyenne au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 42,69% au 2e. Le RN passait devant les prétendants Nouvelle union populaire écologique et sociale (20,56%) et Les Républicains avec 19,84% au premier tour puis encore Les Républicains avec 60,02% au second (Grasse comptant 2 circonscriptions). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 26,7% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,27%. Avec 49,04% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,96%.

12:45 - 28,3% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Grasse Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste portée par Bardella qui était arrivée en tête des élections européennes il y a cinq ans à Grasse, avec 28,3% des suffrages (4190 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 21,21% et la liste Yannick Jadot avec 14,24%.

11:45 - Grasse : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des élections européennes, Grasse regorge de diversité et d'activités. Avec ses 48 323 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 6 170 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 31 315 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (68,91 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 5 528 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 13,91%, Grasse est un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 38,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1684,11 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, Grasse incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes à Grasse : retour sur la participation électorale L'observation des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des élections européennes 2019, 15 347 personnes en capacité de participer à une élection à Grasse avaient pris part au scrutin (soit 46,68%). La participation était de 40,89% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Grasse : scrutin en cours L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Grasse. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 33 674 personnes en âge de voter dans la commune, 70,38% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 68,97% au second tour, c'est-à-dire 23 233 personnes. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français combinée avec les préoccupations liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Grasse .