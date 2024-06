Résultat des européennes à Grayan-et-l'Hôpital : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Grayan-et-l'Hôpital convoité à gauche En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 7,05% à Grayan-et-l'Hôpital, contre 20,61% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Grayan-et-l'Hôpital, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,4% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Qui vont retenir les supporters de la droite à Grayan-et-l'Hôpital ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très instructif. À Grayan-et-l'Hôpital, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,13% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,68% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les inscrits de Grayan-et-l'Hôpital penchaient pour Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Grayan-et-l'Hôpital. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 30,37% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 53,61% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Il a même réalisé un meilleur chiffre aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait rassemblé 26,68% au premier tour et 48,43% au deuxième dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 25,59% et 20,88% au premier tour, pour finir devant Marine Le Pen (48,43%) au deuxième.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Grayan-et-l'Hôpital il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait terminé en tête des élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait enregistré 27,13% des suffrages, soit 204 voix, devant Nathalie Loiseau à 20,61% et Yannick Jadot à 12,63%.

11:45 - Élections à Grayan-et-l'Hôpital : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Grayan-et-l'Hôpital, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 2 829 logements pour 1 542 habitants, la densité de la commune est de 29 hab/km². Ses 175 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (73,42 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 50,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 66,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2,06 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Grayan-et-l'Hôpital manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Grayan-et-l'Hôpital ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des européennes de 2019, le pourcentage de participation atteignait 62,66% dans la commune de Grayan-et-l'Hôpital. La participation était de 52,42% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Grayan-et-l'Hôpital : l'abstention en question À Grayan-et-l'Hôpital, l'un des critères décisifs des européennes 2024 sera indéniablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,46% au premier tour et seulement 44,13% au deuxième tour. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,71% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 21,88% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.