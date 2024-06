Résultat des européennes à Vensac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Vensac ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait glané 19,63% à Vensac, contre 6,61% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des législatives à Vensac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,39% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Vensac, entre les 19,63% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,17% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Vensac pour les candidats RN ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera une des clés pour ces élections des députés européens localement. Si dans l'Hexagone, les sondages chiffrent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Vensac ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Vensac. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 33,66% au premier round et surtout 62,25% au deuxième (Vensac ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,25% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,21%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,89%, devant Emmanuel Macron à 43,11%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 34,92% des voix avaient cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,63% et Yannick Jadot à 7,64%. Le RN séduisait ainsi pas moins de 169 électeurs de Vensac.

11:45 - Vensac : européennes et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Vensac comme partout en France. Avec ses 1 095 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 729 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (56,62 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,2% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 55,42% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 169,08 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Vensac incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Vensac : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 500 personnes en âge de voter à Vensac, 60,02% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,38% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vensac : la participation au cœur des préoccupations L'un des facteurs déterminants des élections européennes sera incontestablement le niveau de participation à Vensac. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 915 personnes en âge de voter dans la commune, 82,73% avaient pris part au vote, contre une participation de 81,31% au second tour, ce qui représentait 744 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,52% au premier tour et seulement 55,65% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Vensac pour les élections européennes ? La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont de nature à inciter les habitants de Vensac (33590) à ne pas rester chez eux.