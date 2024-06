Résultat des européennes à Soulac-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

11:45 - Soulac-sur-Mer : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Au cœur de la campagne électorale européenne, Soulac-sur-Mer est perçue comme une commune dynamique et vivante. Dotée de 5 072 logements pour 2 922 habitants, la densité de la ville est de 90 hab par km². Avec 399 entreprises, Soulac-sur-Mer est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 47,86 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 41,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2046,42 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 15,83%, révélant une situation économique tendue. Soulac-sur-Mer incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.