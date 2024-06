En direct

19:12 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche à Grézieu-la-Varenne ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,94% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,39% à Grézieu-la-Varenne, contre 26,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - À Grézieu-la-Varenne, un Rassemblement national favori ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Grézieu-la-Varenne. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir 27% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Grézieu-la-Varenne penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Grézieu-la-Varenne avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,54%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 33,09% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,28% contre 63,72%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Grézieu-la-Varenne en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 35,25% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 64,89%.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes à Grézieu-la-Varenne Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Grézieu-la-Varenne lors des élections européennes précédentes, avec 26,79% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 18,29% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 17,14%.

11:45 - Grézieu-la-Varenne : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale européenne, Grézieu-la-Varenne se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 094 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 507 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 18,59 % des résidents sont des enfants, et 24,08 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 151 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 45,4% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 367,06 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En conclusion, à Grézieu-la-Varenne, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Grézieu-la-Varenne ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 6 211 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, sur les 2 230 inscrits sur les listes électorales à Grézieu-la-Varenne, 44,83% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 52,3% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59% ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Grézieu-la-Varenne, 70,39% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes démarrent à Grézieu-la-Varenne : quel sera le taux de participation ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Grézieu-la-Varenne, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur les prix du quotidien sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Grézieu-la-Varenne (69290). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 78,08% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 81,13% au premier tour, soit 3 581 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,35% au premier tour. Au deuxième tour, 45,93% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Grézieu-la-Varenne ?