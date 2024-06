En direct

19:12 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,16% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,19% à Brindas, contre 30,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Brindas avant les européennes Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection européenne localement, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Brindas. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi l'amener à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Brindas Brindas avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 18,09%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 37,23% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 34,28% contre 65,72%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Brindas en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 38,13% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 67,55%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Brindas Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était doublement défait aux européennes sur place. Le chef de file du RN se classait troisième, avec 15,23%, derrière Nathalie Loiseau avec 30,97% et Yannick Jadot avec 16,85%.

11:45 - Brindas : élections européennes et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Brindas se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 6 661 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 604 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,87 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 182 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 48 442 euros/an, la ville aspire à plus de prospérité. En somme, à Brindas, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Brindas ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Brindas, 66,33% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 2 581 inscrits sur les listes électorales à Brindas, 41,59% étaient restés chez eux. L'abstention était de 51,02% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Brindas À Brindas, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à Brindas (69126). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 816 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 15,95% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,0% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,19% au premier tour. Au deuxième tour, 48,65% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.